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КХЛ. СКА против «Локомотива», ЦСКА в гостях у «Торпедо», минское «Динамо» сыграет с московским

СКА примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА сыграет с «Торпедо» на выезде, «Северсталь» будет противостоять «Витязю», в Минске состоится матч двух «Динамо».

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