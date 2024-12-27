Берлин не отправит военных на Украину: Шольц обозначил границы поддержки

БЕРЛИН, 27 декабря, ФедералПресс. Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин будет играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины, однако категорически отверг возможность отправки немецких солдат для участия в конфликте.
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