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«Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок в Петербурге

«Зенит» и «Спартак» сыграют за Суперкубок в Петербурге

Матч Суперкубка России по футболу состоится 9 июля. Бюро исполкома Российского футбольного союза выбрало место его проведения стадион «Газпром арена» в Петербурге.

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