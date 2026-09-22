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За стенами гробницы Тутанхамона обнаружили новые помещения. Здесь может покоиться Нефертити

За стенами гробницы Тутанхамона обнаружили новые помещения. Здесь может покоиться Нефертити

Как сообщает журнал Nature, группа археологов во главе с бывшим министром древностей Египта Мамдухом эль-Дамати обнаружила новые свидетельства существования скрытого комплекса, где может находиться усыпальница легендарной царицы Нефертити.

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