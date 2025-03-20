Роскачество: больничный дольше 14 дней продлевается врачебной комиссией

Правильное оформление больничного — это гарантия того, что пациент получит компенсацию. В пресс-службе Роскачества объяснили RT, на что нужно обратить внимание при оформлении и закрытии листа временной нетрудоспособности.
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