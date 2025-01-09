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80 тысяч мигрантов принудительно выдворили из России в 2024 году

80 тысяч мигрантов принудительно выдворили из России в 2024 году

Свыше 80 тыс. мигрантов было принудительно выдворено из России в 2024 году за нарушения миграционных правил.

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