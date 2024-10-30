Беспринципные твари: ВСУ вымогают деньги у родственников пленных русских в обмен на их жизнь и безопасность Юлия СоколоваУкраинские военные силы (ВСУ) продолжают использовать методы вымогательства, обращаясь к родственникам российских военнопленных с угрозами и требованиями выкупа.
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