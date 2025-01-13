Космические грузовики собираются использовать для испытания систем перехвата гиперзвуковых ракет

Новые беспилотные транспортные корабли HTV-X, которые разработаны для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), собираются использовать в Японии для испытания аппаратуры тестирования запусков гиперзвуковых ракет.
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