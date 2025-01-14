В Тульской области уничтожили 16 БПЛА: главное за сутки

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в регионе были уничтожены шестнадцать украинских БПЛА, находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что западные страны могут потребовать от Зеленского снижения возраста мобилизации ниже 18 лет, в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские войска восемь раз обстреляли территорию региона.