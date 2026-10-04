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Царьград

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Диетолог Белоусова выявила ключевые причины диабета второго типа

Диетолог Белоусова выявила ключевые причины диабета второго типа

Диетолог Анна Белоусова заявила, что диабет второго типа можно предотвратить даже при плохой наследственности.

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