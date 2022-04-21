НАТО перевооружает Украину

Как альянс подготавливал бандеровцев к войне Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок, желая оправдаться перед другими сторонниками украинских нацистов, объявила, что киевский режим получил от Берлина несравненно больше военной помощи, нежели об этом было объявлено официально.
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