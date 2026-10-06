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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Российский морпех уничтожил дрон ВСУ, на котором была просьба не сбивать

Российский морпех уничтожил дрон ВСУ, на котором была просьба не сбивать

Российский морпех сбил дрон ВСУ "Лелека", на котором была просьба не сбиватьРоссийский морпех из группировки войск "Центр" с позывным Лада рассказал, как сбил украинский разведывательный беспилотник "Лелека", на крыле которого операторы ВСУ разместили просьбу не уничтожать аппарат.

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