Российский морпех уничтожил дрон ВСУ, на котором была просьба не сбивать

Российский морпех сбил дрон ВСУ "Лелека", на котором была просьба не сбиватьРоссийский морпех из группировки войск "Центр" с позывным Лада рассказал, как сбил украинский разведывательный беспилотник "Лелека", на крыле которого операторы ВСУ разместили просьбу не уничтожать аппарат.