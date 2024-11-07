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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» забил 16 голов за 3 матча в Лиге конференций. Лондонцы победили «Ноа» из Еревана – 8:0

Команда под руководством Энцо Марески обыграла «Ноа» со счетом 8:0.  Таким образом, игроки «Челси» забили 16 голов в 3 последних матчах в Лиге конференций.

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