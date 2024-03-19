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RT Russia

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Премьер Армении Пашинян заявил об угрозе начала конфликта с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил об угрозе начала конфликта с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с жителями приграничных сёл Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл-эксклавов, то существует угроза начала нового вооружённого конфликта.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Да и флаг вам в руки! Что тем, что другим. Вы нас и в России задолбали!  Может хоть часть свалит из ларьков с шаурмой и с московских рынков.  Хотя, вряд-ли!
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