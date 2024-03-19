Премьер Армении Пашинян заявил об угрозе начала конфликта с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с жителями приграничных сёл Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл-эксклавов, то существует угроза начала нового вооружённого конфликта.
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