Сила в правде
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Сила в правде

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Самая тяжёлая ночь июля: массированный удар дронов и ракет по регионам России, есть погибшие и горящие предприятия

Самая тяжёлая ночь июля: массированный удар дронов и ракет по регионам России, есть погибшие и горящие предприятия

Одна ночь — и сразу несколько регионов под ударом. Обломки ракеты убили женщину в Таганроге, в Рязани загорелось предприятие, в ДНР пострадали семь человек.

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