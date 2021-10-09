Мировое обозрение

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На Украине устроили «коридор позора» для Ирины Круг

На Украине устроили «коридор позора» для Ирины Круг

Акция против концерта российской певицы Ирины Круг прошла в украинском городе Днепр. Об этом сообщается на сайте «Телевизионной службы новостей».

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