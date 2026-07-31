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Ротенберг об играх с США и Канадой: «Через год хотим провести юниорский турнир. Рассмотрим Москву, Челябинск или нейтральную территорию – Абу-Даби»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о шансах на проведение в России международного юниорского турнира.

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