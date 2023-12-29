НЕВЬЯНСКИЕ ГИМНАСТКИ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

24 декабря, в последние заснеженные дни уходящего года, гимнастки из Невьянска, воспитанницы ФЦ «Олимп» под руководством тренера Морош Анастасии Дмитриевны закрыли сезон 2023 года участием в областных соревнованиях «Merry Christmas» по программе СФП.