НЕВЬЯНСКИЕ ГИМНАСТКИ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

24 декабря, в последние заснеженные дни уходящего года, гимнастки из Невьянска, воспитанницы ФЦ «Олимп» под руководством тренера Морош Анастасии Дмитриевны закрыли сезон 2023 года участием в областных соревнованиях «Merry Christmas» по программе СФП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии