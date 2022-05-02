НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • NAN
    Все долдонят одно и тоже десятки лет,фразу «В СССР секса нет» ,а о продолжении этой фразы хоть знаете?а продолжение з...Секса в СССР не б...
  • Traveller
    Доченька в разы страшнее мамаши. 🥲Жемчужина из дина...
  • Елена Алексеева
    Лично мне, не держащей самую большую сумму 100т рублей в своей жизни, очень бы помогли деньги, хотя бы миллион. Я бы ...10 советов по бор...

Красота под ногами: красивейшие канализационные люки из Японии

Красота под ногами: красивейшие канализационные люки из Японии

Почаще смотрите себе под ноги — иногда можно наткнуться на настоящие сокровища. Именно так поступал Фабьен Юфанк во время своего путешествия по Японии, где он нафотографировал уйму красивейших канализационных люков самых разных цветов и конструкций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх