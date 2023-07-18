Astrophysical Journal: Американские ученые создали новую технологию поиска внеземных цивилизаций

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли смогли разработать новую технологию, позволяющую находить внеземные цивилизации с повышенной точностью проверки возможных радиосигналов от внеземного разума в галактике Млечный Путь.
Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли смогли разработать новую технологию, позволяющую находить внеземные цивилизации с повышенной точностью проверки возможных радиосигналов от внеземного разума в галактике Млечный Путь.
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