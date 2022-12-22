Вечерняя Москва

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Ключ к решению всех проблем: подробный гороскоп для Козерогов на 2023 год

Ключ к решению всех проблем: подробный гороскоп для Козерогов на 2023 год

Каким будет 2023 год Черного Кролика для Козерогов? Будет ли это год новых возможностей или потерь? Таролог Мария Рей составила для «Вечерней Москвы» индивидуальный прогноз и рекомендации для представителей самого трудолюбивого знака зодиака.

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