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Секретарь СНБО Украины: «Развёрнута целая кампания с целью усадить нас за стол переговоров на условиях Москвы»

Секретарь СНБО Украины: «Развёрнута целая кампания с целью усадить нас за стол переговоров на условиях Москвы»

Секретарь украинской Службы нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью украинским журналистам сделал заявление о том, что Украину «пытаются усадить за стол переговоров».

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