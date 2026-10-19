Фразу «Пить надо меньше!» из кинокартины «Ирония судьбы» знает каждый. В тени этой реплики остался актер Александр Постников, добившийся всесоюзной популярности лишь спустя год: известность ему принесла роль рядового Волынца в «Весеннем призыве».
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