Фразу «Пить надо меньше!» из кинокартины «Ирония судьбы» знает каждый. В тени этой реплики остался актер Александр Постников, добившийся всесоюзной популярности лишь спустя год: известность ему принесла роль рядового Волынца в «Весеннем призыве».