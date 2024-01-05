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«Аэрокобра» Покрышкина: американская хищница для советских асов

«Аэрокобра» Покрышкина: американская хищница для советских асов

История настоящей Бэллочки-людоедки. фото: WikiИз 59 подтвержденных воздушных побед в Великой Отечественной трижды Герой Советской Союза Александр Покрышкин 48 побед одержал на истребителе P-39 Airacobra фирмы Bell Aircraft.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Смотрел по  ТВ   еще  в  СССР  интервью  с  Покрышкиным...Покрышкин  говорил  ,  что  у  *Авиакобры*  было  очень  мощное  вооружение...Попал  во  врага  хоть  чуть  -чуть -  самолет  врага  разрывало  на  части.
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