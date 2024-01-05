«Аэрокобра» Покрышкина: американская хищница для советских асов

История настоящей Бэллочки-людоедки. фото: WikiИз 59 подтвержденных воздушных побед в Великой Отечественной трижды Герой Советской Союза Александр Покрышкин 48 побед одержал на истребителе P-39 Airacobra фирмы Bell Aircraft.
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