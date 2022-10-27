Власти ФРГ заявили о невозможности эксплуатации «Северного потока — 2» после взрывов

Вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после аварии нельзя использовать. Об этом заявило федеральное правительство Германии в ответ на запрос зампреда парламентской группы «Альтернатива для Германии» Лайфаз-Эрика Холма в четверг, 27 октября.