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Власти ФРГ заявили о невозможности эксплуатации «Северного потока — 2» после взрывов

Власти ФРГ заявили о невозможности эксплуатации «Северного потока — 2» после взрывов

Вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после аварии нельзя использовать. Об этом заявило федеральное правительство Германии в ответ на запрос зампреда парламентской группы «Альтернатива для Германии» Лайфаз-Эрика Холма в четверг, 27 октября.

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