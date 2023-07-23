Доходы Бузовой, Бородиной, Бони и Галич проверит налоговая инспекция

Федеральная налоговая служба (ФНС) всё активнее обращает внимание на доходы звезд Интернета. Инспекторы проводят проверки, чтобы убедиться, что артисты, блогеры, тренеры и авторы тренингов правильно уплачивают налоги в государственный бюджет.