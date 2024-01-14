Юрист Соловьев сообщил о риске отказа в пенсии при нехватке баллов или стажа

Заранее обращаться за назначением пенсии – верный шаг, уверяет юрист России Иван Соловьев. В интервью агентству «Прайм» он поделился советами для всех, кто готовится к выходу на пенсию, уточнив, что в некоторых случаях бывают отказы в выплате.