Украина потребовала от Fox News извинений за "российский" Киев

www.globallookpress.com/Rafael Henrique/Keystone Press Agency В МИД Украины потребовали от американского телеканала Fox News извинений за то, что в одном из телесюжетов Киев пометили как российский город.
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