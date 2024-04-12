Российская «элита» без Taboo

Ирина Черных

"На сайте организаторы описывают свою постановку крайне осторожно: «Шоу Taboo открывает перед зрителем глубинные аспекты человеческой природы и скрытых желаний. Здесь не существует исторического времени... " Хватит трепаться, всё ваше "развитие" можно описать в трёх словах на букву "О" - Обожрались, Обленились, Опустились!