В минувшую субботу, в российской столице состоялась премьера скандального, инфернального шоу Taboo в театре-кабаре Crave.
Российская «элита» без Taboo
Комментарии
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Ирина Черных
"На сайте организаторы описывают свою постановку крайне осторожно: «Шоу Taboo открывает перед зрителем глубинные аспекты человеческой природы и скрытых желаний. Здесь не существует исторического времени... " Хватит трепаться, всё ваше "развитие" можно описать в трёх словах на букву "О" - Обожрались, Обленились, Опустились!
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13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, с этой, с позволения сказать, ылитой, давно надо уже переходить в обращении на "вы" - вы..бать, высушить и выкинуть.
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8 час.
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