Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Российская «элита» без Taboo

Российская «элита» без Taboo

В минувшую субботу, в российской столице состоялась премьера скандального, инфернального шоу Taboo в театре-кабаре Crave.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;На сайте организаторы описывают свою постановку крайне осторожно: «Шоу Taboo открывает перед зрителем глубинные аспекты человеческой природы и скрытых желаний. Здесь не существует исторического времени... &quot; Хватит трепаться, всё ваше &quot;развитие&quot; можно описать в трёх словах на букву &quot;О&quot; - Обожрались, Обленились, Опустились!
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13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, с этой, с позволения сказать, ылитой, давно надо уже переходить в обращении на &quot;вы&quot; - вы..бать, высушить и выкинуть.
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8 час.

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