3 знака, в жилах которых нередко течёт колдовская кровь

Некоторые знаки зодиака чаще других обнаруживают в себе необычные способности. В старину эти люди были ведьмами и колдунами, но и сейчас их удивительная интуиция и мудрость становятся надёжным подспорьем.
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