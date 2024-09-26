В ЕС начали расследование изменений Общей сельскохозяйственной политики

Расследование того, как Еврокомиссия (ЕК) работает над тем, что считается «срочными» законодательными предложениями, такими как недавние поправки к Общей сельскохозяйственной политике ЕС (CAP), начал европейский омбудсмен, 26 сентября сообщает сетевое издание Agriland.