💡 Советский и Горняцкий районы Макеевки частично без света Из-за автоматического отключения без света находятся жители по адресам: 🟢 мкр-н Зеленый; 🟢 мкр-н Мирный; 🟢 пос.
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💡 Советский и Горняцкий районы Макеевки частично без света Из-за автоматического отключения без света находятся жители по адресам: 🟢 мкр-н Зеленый; 🟢 мкр-н Мирный; 🟢 пос.
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