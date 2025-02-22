ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...И всё-таки, лёд тронулся, господа...США «мочат» Зелен...
  • Шеин Никита
    Никакой веры англо-сукам!США «мочат» Зелен...
  • Ингерман Ланская
    малчиг, было у тебя хоть какое Образование не писал бы ты такую глупость и ахинеюДо олигархов дошл...

Русской семье с 10 детьми, которой просили отдать квартиру Тахмины, помогли... клопы

Русской семье с 10 детьми, которой просили отдать квартиру Тахмины, помогли... клопы

Русский Колоколъ Так нельзя даже в СИЗО: во Внукове русской многодетной семье досталось по метру квадратной площади на человека Велика Москва, но на детей - по квадратному метру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
C
Caltar
&quot;Наше&quot;государство не надеется и потому завозит кишлачноаульную мразоту толпами в Россию. Власти ведь так в открытую и говорят,что делается это из-за проблем с демографией.
Ответить
5 час.
Леонид Руси
У нас люди... это никто... Они должны... всем должны... а им никто ничего не должен... И найдутся всегда причина ничего не давать многодетным и очередникам по надуманному поводу... А потому, что чиновник за даром никому ничего не подарит, но может за взятку... А властям не до проблемм каких-то там нищебродов с 10 детьми... И так было всегда со времён крепостного права... Люди не нужны... Их можно импортировать из Таджикии... Дешевле получится... для государства...
Ответить
3 час.
Юрий Селиванов
Вопрос, - а у нас контору типа соцзащита закрыли. Почему о Русских многодетных семьях узнаём совершенно случайно и начинаем что то догонять.
Ответить
55 мин.
наверх