Русской семье с 10 детьми, которой просили отдать квартиру Тахмины, помогли... клопы

Леонид Руси

У нас люди... это никто... Они должны... всем должны... а им никто ничего не должен... И найдутся всегда причина ничего не давать многодетным и очередникам по надуманному поводу... А потому, что чиновник за даром никому ничего не подарит, но может за взятку... А властям не до проблемм каких-то там нищебродов с 10 детьми... И так было всегда со времён крепостного права... Люди не нужны... Их можно импортировать из Таджикии... Дешевле получится... для государства...