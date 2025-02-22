Русский Колоколъ Так нельзя даже в СИЗО: во Внукове русской многодетной семье досталось по метру квадратной площади на человека Велика Москва, но на детей - по квадратному метру.
Русской семье с 10 детьми, которой просили отдать квартиру Тахмины, помогли... клопы
Комментарии
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C
Caltar
"Наше"государство не надеется и потому завозит кишлачноаульную мразоту толпами в Россию. Власти ведь так в открытую и говорят,что делается это из-за проблем с демографией.
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5 час.
Леонид Руси
У нас люди... это никто... Они должны... всем должны... а им никто ничего не должен... И найдутся всегда причина ничего не давать многодетным и очередникам по надуманному поводу... А потому, что чиновник за даром никому ничего не подарит, но может за взятку... А властям не до проблемм каких-то там нищебродов с 10 детьми... И так было всегда со времён крепостного права... Люди не нужны... Их можно импортировать из Таджикии... Дешевле получится... для государства...
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3 час.
Юрий Селиванов
Вопрос, - а у нас контору типа соцзащита закрыли. Почему о Русских многодетных семьях узнаём совершенно случайно и начинаем что то догонять.
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55 мин.
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