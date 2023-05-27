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Когда в России возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Когда в России возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Когда в России возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта Владислав ВислОфициальный представитель МВД России, Ирина Волк, объявила о возобновлении приема заявлений на выдачу нового поколения заграничных паспортов с 1 июня.

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