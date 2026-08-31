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«Хочу побороться за пояс»: Магомедшари вернулся и одержал победу над Залалом в схватке по правилам джиу-джитсу на ACB JJ

«Хочу побороться за пояс»: Магомедшари вернулся и одержал победу над Залалом в схватке по правилам джиу-джитсу на ACB JJ

Забит Магомедшарипов вернулся в единоборства после почти семилетнего отсутствия. Он одолел Юссефа Залала в главном поединке ACBJJ 22 по правилам джиу-джитсу.

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