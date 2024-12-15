На трассах в Омской области из-за метели ограничили движение пассажирских автобусов. Оно будет действовать до 16:00.
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На трассах в Омской области из-за метели ограничили движение пассажирских автобусов. Оно будет действовать до 16:00.