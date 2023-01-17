Путин заявил, что реконструкцию дорог необходимо проводить быстрее

Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что необходимо сосредоточиться не только на том, чтобы возвести и обновить все необходимые дороги, но и приложить усилия для того, чтобы сделать это быстрее, чем было намечено ранее.
Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что необходимо сосредоточиться не только на том, чтобы возвести и обновить все необходимые дороги, но и приложить усилия для того, чтобы сделать это быстрее, чем было намечено ранее.
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