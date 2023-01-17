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Путин заявил, что реконструкцию дорог необходимо проводить быстрее

Путин заявил, что реконструкцию дорог необходимо проводить быстрее

Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что необходимо сосредоточиться не только на том, чтобы возвести и обновить все необходимые дороги, но и приложить усилия для того, чтобы сделать это быстрее, чем было намечено ранее.

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