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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уэйн Руни посетил турнир UFC 304 в Манчестере

Уэйн Руни посетил турнир UFC 304 в Манчестере

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» замечен в зрительском зале.   Напомним, турнир проходит в Манчестере (Великоборитания).

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