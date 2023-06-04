WP: украинские ДРГ атаковали Белгородскую область с оружием из США и ЕС Владислав ВислПо информации газеты Washington Post, ссылающейся на американских чиновников, террористы, которые совершили нападение на Белгородскую область на прошлой неделе, использовали транспортные средства и оружие из разных стран, включая США, Польшу, Чехию и Бельгию.
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