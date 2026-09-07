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ТНВ 14 сәгатьлек «Бөтен гаилә белән сайлауларга!» телемарафонын уздырачак

«ТНВ-Татарстан» һәм «ТНВ-Планета» телеканаллары 20 сентябрьдә 14 сәгатьлек «Бөтен гаилә белән сайлауларга!» телемарафонын уздырачак.

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