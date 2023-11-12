Маски сброшены. Пугачёва ответила за "рабов" и "холопов". Что скажет лобби?

Александр Симаков

Да она так и начинала - прыгала из одной постели в другую к тому, кто был ей на данном этапе более выгоден. Кидала друзей и партнёров. В обмен на посулы европейского признания обещала шведскому продюсеру Якобу Далину вытаскивать на советскую эстраду гейдорасов всех мастей, что с успехом и делала - начиная с Леонтьева и Моисеева и заканчивая Галкиным. Европейского признания не получилось (Якоб Далин крякнул от спида в 1991 году), а вот педиков на эстраде Пугачёва расплодила.