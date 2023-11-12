Известная певица Алла Пугачёва была вынуждена нарушить "обет молчания" после появившихся новостей про неё.
Маски сброшены. Пугачёва ответила за "рабов" и "холопов". Что скажет лобби?
Комментарии
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Людмила Фирстова
Были и в России аристократы евреи...https://newsland-com.turbopages.org/newsland.com/s/post/3374597-evrei-v-srede-russkoi-aristokratii-na-prestolakh-i-u-podnozhiia-tronov
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10 час.
Александр Симаков
Да она так и начинала - прыгала из одной постели в другую к тому, кто был ей на данном этапе более выгоден. Кидала друзей и партнёров. В обмен на посулы европейского признания обещала шведскому продюсеру Якобу Далину вытаскивать на советскую эстраду гейдорасов всех мастей, что с успехом и делала - начиная с Леонтьева и Моисеева и заканчивая Галкиным. Европейского признания не получилось (Якоб Далин крякнул от спида в 1991 году), а вот педиков на эстраде Пугачёва расплодила.
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1 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
может хватит про ЭТУ
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56 мин.
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