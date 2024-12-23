С подачи DW в пограничных спорах Бишкека и Душанбе появился турецкий фактор

Чингиз БОЛОТБЕКОВ Часть I Итак, в интервью немецкому изданию DW (в РФ включено в реестр «иностранных агентов») эксперт по вопросам безопасности в Центральной Азии Марс Сариев высказал мнение, что на благоприятный исход переговоров по согласованию границы между Киргизией и Таджикистаном повлиял визит министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Душанбе в январе нынешнего года.