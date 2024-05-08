Синоптик Цыганков объяснил, почему в Москве возник эффект «слепой» метели

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. В Москве уже который день, вопреки прогнозам, плохая погода. Сегодня, 8 мая, столицу засыпает майским снегом, а жители не устают делиться роликами заморозков, пришедших за три недели до начала лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии