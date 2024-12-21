Аргентина ведет переговоры с МВФ о новой программе кредитования сверх текущего долга в $44 млрд

Аргентина хочет заключить новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). Пресс-секретарь МВФ Джули Козак подтвердила, что администрация президента Хавьера Милея работает над новой программой вместо завершения старой сделки на 44 млрд долларов, доставшейся от предыдущего президента.
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