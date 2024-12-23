В РФ вдвое вырос спрос на системы по распознаванию поддельных документов

Спрос на системы по распознаванию поддельных документов (антифрод-системы) в России в 2024 году вырос вдвое, сообщил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров 23 декабря РИА Новости.
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