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Бернарду, Гюндоган, Уокер, Канселу и Лапорт могут уйти из «Ман Сити» летом. Они недовольны Гвардиолой (Хосе Альварес Гайя)

Несколько игроков «Манчестер Сити» недовольны Пепом Гвардиолой и могут уйти летом. Речь идет об Илкае Гюндогане, Кайле Уокере, Жоау Канселу, Бернарду Силве и Эмерике Лапорте.

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