Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин поручил освободить от призыва воевавших на стороне ДНР и ЛНР россиян

Путин поручил освободить от призыва воевавших на стороне ДНР и ЛНР россиян

Правительство РФ должно к 30 марта освободить от призыва на срочную службу тех россиян, которые принимали участие в боевых действиях против украинских формирований с 2014 года в составе структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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