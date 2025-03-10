Путин поручил освободить от призыва воевавших на стороне ДНР и ЛНР россиян

Правительство РФ должно к 30 марта освободить от призыва на срочную службу тех россиян, которые принимали участие в боевых действиях против украинских формирований с 2014 года в составе структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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