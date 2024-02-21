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Россия наносит ответный удар: в Запорожской области начался штурм позиций ВСУ

Россия наносит ответный удар: в Запорожской области начался штурм позиций ВСУ

Авангард русских войск ворвался в населённый пункт Работино и атаковал неготового к бою противника. И грянул гром Новостной телеграм-канал «Архангел спецназа» сообщает, что русские войска начали штурм позиций ВСУ в Запорожской области.

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