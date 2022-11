Provided to YouTube by Zion Music ИМЯ · GRILLYAZH ИМЯ ℗ 2022 Zion Music Released on: 2022-11-25 Composer: Акулёнок Денис Владимирович Lyricist: Пуйман Марат Сергеевич Music Publisher: Zion Music Auto-generated by YouTube.