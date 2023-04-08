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Парламентарий Василий Пискарев предложил установить пожизненное лишение свободы за госизмену

Парламентарий Василий Пискарев предложил установить пожизненное лишение свободы за госизмену

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев предложил установить пожизненное лишение свободы за государственную измену.

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